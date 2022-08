Pompierii militari din cadrul Detasamentului Reghin au fost solicitati sa intervina joi, 18 august, in jurul orei 6.36, la un accident rutier care a avut loc in satul Deleni, comuna Ideciu de Jos."Este vorba despre un autoturism rasturnat in afara partii carosabile. In urma accidentului acesta a intrat in coliziune cu o teava de ... citeste toata stirea