Politisti ai Sectiei 13 Politie Rurala Zau de Campie au depistat pe raza orasului Sarmasu luni, 14 februarie, in jurul orei 16.19, un barbat in varsta de 60 de ani, care ar fi condus un autoturism, implicat intr-un accident cu pagube materiale. "In urma testarii cu aparatul etilotest a soferului, a rezultat o alcoolemie de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta ... citeste toata stirea