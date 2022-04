Actualizare topo-cadastrala pentru "Transilvania Motor Ring"

Consilierii judeteni au aprobat joi, 14 aprilie, cu prilejul unei sedinte ordinare de lucru, insusirea documentatia topo-cadastrala intocmita de SC Topo Graf SRL in vederea actualizarii datelor tehnice topo-cadastrale ale imobilelor aferente "Parcului auto pentru sporturi cu motor" situate in localitatea Ungheni si localitatea Sanpaul, evidentiate in C.F. nr. 50084/Ungheni si C.F. nr. 50025/Sanpaul, apartinand domeniului public.Potrivit Referatului de aprobare aferent proiectului de hotarare, ... citeste toata stirea