ACUM pentru incluziunea sociala in Sanpetru de Campie" - primele rezultate masurabile

Vineri, 5 august 2022, incepand cu ora 10.00, in sala de sedinte a Primariei comunei Sanpetru de Campie, judetul Mures, in prezenta promotorului proiectului si a partenerilor, a avut loc conferinta de presa a carei ordine de zi a vizat diseminarea rezultatelor la un an de la implementarea proiectului "ACUM pentru incluziunea sociala in Sanpetru de Campie" - cod P4009, in cadrul programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" menit sa vina in sprijinul ... citeste toata stirea