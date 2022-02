"Adopta o mama!" si tu!

Asociatia Divers din Targu Mures participa activ la campania "Adopta o mama!" organizata si initiata de Mirela Retegan, fondatoarea brandului Zurli.Scopul campaniei "Adopta o mama!" este de a le aduce o bucurie mamelor aflate in dificultate, de a le arata ca nu sunt singure. In Targu Mures, beneficiarele campaniei vor fi mamele care sunt victime ale violentei in familie, mamele care ingrijesc copii cu dizabilitati, mamele care cresc multi copii si cele care sunt singure sau pe moment nu au ... citeste toata stirea