AJOFM Mures, anunt important persoanelor cu dizabilitati

Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPCA), in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), deruleaza proiectul "Facilitarea Insertiei pe Piata Muncii a Persoanelor cu Dizabilitati" (FIPMPD). Proiectul este cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si se deruleaza in perioada 23.05.2019 - 31.07.2023.Activitatile desfasurate in cadrul proiectului sunt menite sa duca la atingerea rezultatelor ... citeste toata stirea