ALERTA de vreme instabila

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi insemnate cantitativ, valabile pana marti seara in aproape toata tara.Potrivit meteorologilor, in intervalul 22 august, ora 10:30 - 23 august, ora 22:00, va fi Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, Transilvania, Maramures, Muntenia, Dobrogea si la munte, cea mai mare parte a Moldovei si local in Crisana si Banat. Se vor semnala ... citeste toata stirea