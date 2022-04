ALERTA pentru o valiza suspecta la Targu Mures!

In aceasta dimineata, in jurul orei 7.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Liviu Rebreanu din localitate se afla o valiza suspecta."La fata locului, s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Politiei municipiului Targu Mures care a procedat la asigurarea zonei, delimitand un perimetru de siguranta in locul in care se afla valiza, restrictionand, totodata, traficul din apropiere. De asemenea, la ... citeste toata stirea