Ambasada Romaniei in SUA a strans fonduri pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina

Potrivit informatiilor oferite de catre reprezentantii Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii (SUA), fondurile stranse in cadrul campaniei umanitare pentru refugiatii ucraineni care ajung in Romania, lansata de Ambasada Romaniei in SUA impreuna cu Romanian United Fund, au atins pragul propus de 200.000 de dolari.,,Reusita campaniei umanitare reprezinta un exemplu al solidaritatii, intr-o perioada dificila, tragica pentru cetatenii ucraineni care fug din calea razboiului. Peste ... citeste toata stirea