Politisti ai Biroului pentru Protectia Animalelor Mures au fost sesizati, in data de 3 iunie 2022, cu privire la faptul ca la data de 11 mai 2022, doua exemplare canine au fost abandonate in Padurea Sabedului, dintr-un autoturism."La fata locului, s-a constatat ca cele doua exemplare canine de talie mare, rasa comuna, nemicrocipate erau intretinute necorespunzator. Avand in vedere ca acestea se aflau ... citeste toata stirea