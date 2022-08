Andra vine la "Festivalul Campiei Muresene" din Taureni!

Primaria comunei Taureni sub sprijinul Consiliului Judetean Mures si al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Campia Transivaniei, organizeaza in perioada 10-11 septembrie, "Festivalul Campiei Muresene".Evenimentul va fi prezentat de Simina Teodorescu, iar sambata, 10 septembrie, incepand cu ora 16.00, printre invitatii care le vor aduce bucurie celor prezenti in public se vor numara: Ansamblul Artistic "Ardealul" din Ludus, Ansamblul "Junii Taurenilor", Formatia de Jocuri din Frata, ... citeste toata stirea