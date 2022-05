Angajam muncitori, in vederea calificarii la locul de munca, pentru sectia de producere de geam termoizolant (sticla), pentru orice fel de tamplarie.Se asigura:Salariu atractiv, care impreuna cu bonusurile de performanta, premiile de sarbatori, plus alte stimulente, pot ajunge in timp scurt la 5.000 de lei, NET, in functie de experienta dobandita si performantele obtinute.Calificare la locul de munca.Cazare gratuita pentru ... citeste toata stirea