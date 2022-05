Anunt important. Inceteaza valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap

In urma incetarii starii de alerta, incepand cu data de 07.06.2022 isi inceteaza valabilitatea certificatele de incadrare in grad de handicap expirate pe perioada pandemiei de Covid 19.Incepand cu luna iulie 2022, se sisteaza prestatiile sociale si facilitatile prevazute de legislatia in vigoare, pentru persoanele cu dizabilitati ale caror certificate de incadrare in grad de handicap au fost prelungite in baza Legii 55/2020.Persoanelor cu dizabilitati care se incadreaza in situatia de mai ... citeste toata stirea