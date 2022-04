APEL. Banca de provizii pentru refugiatii ucraineni are nevoie in continuare de donatii!

Banca de provizii din fostul Club Cuba Targu Mures are nevoie in continuare de donatii pentru refugiatii ucraineni, au anuntat joi, 21 aprilie, reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala Targu Mures.Redam, in randurile de mai jos, apelul integral:"Gandita din nevoia de a-i putea ajuta pe vecinii ucraineni care au fugit din calea razboiului, temporar sau pe o perioada mai indelungata, Banca de provizii din spatiul fostului Club Cuba din Targu Mures are nevoie in continuare de sprijinul ... citeste toata stirea