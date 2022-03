Argint pentru Jakab Szilard Samuel

Sportivul Jakab Szilard Samuel, dublu legitimat la LPS-CSM Tg Mures a terminat pe locul doi la proba de 200 metri plat la Campionatul National in Sala desfasurat in Bucuresti. Pe langa medalie, Jakab Szilard Samuel a mai alergat intr-o finala."Jakab Szilard Samuel a terminat proba in 23 de secunde si 35 sutimi, cu doar 19 sutimi in spatele campionului Vochin, din Pitesti. La startul probei s-au adunat 71 de concurenti. Sportivul nostru a mai luat startul si in ... citeste toata stirea