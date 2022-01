Au fost scoase din circuitul civil 36 de arme letale si neletale, in cursul anului trecut, iar 5137 de cartuse munitie letala si neletala au fost ridicate in vederea confiscarii. Tot in in aceeasi perioada au fost constatate 35 de infractiuni.Pe linia braconajului cinegetic au fost constatate 17 infractiuni. A fost ridicata cantitatea de 650 kg. carne de vanat, 74 de trofee, capcane, proiectoare si 1 autoturism de teren.14 ... citeste toata stirea