Armonie intre profesie si vocatie la CRRN Ludus

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) Ludus este o institutie publica de interes judetean care asigura asistenta si protectie sociala persoanelor cu grad de handicap. Institutia se afla in structura si administrarea Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, unitate medicala care, in urma unor proceduri, admite persoanelor vulnerabile care sunt nevoite sa beneficieze de ingrijire specializata in cadrul CRRN.In prezent, doar 82 de persoane cu dizabilitati ... citeste toata stirea