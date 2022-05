Alesii locali ai orasului Ludus au aprobat recent, in data de 26 aprilie, cu prilejul unei sedinte de lucru, organizarea Zilelor Orasului Ludus in perioada 2-5 iunie 2022. Evenimentul va fi organizat in parteneriat cu Asociatia "Chemarea Strabunilor" si Editura "Creator" Brasov, efortul bugetar preconizat fiind de 165.000 de lei.Pe lista artistilor care vor sustine concrete se afla ... citeste toata stirea