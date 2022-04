Asociatia Pro Autism va deschide un centru de terapie

La 6 ani de la infiintare, Asociatia Pro Autism se pregateste sa deschida in aceasta primavara un Centru complex de terapie pentru persoane diagnosticate cu TSA, ADHD, diferite tulburari de comportament si intarzieri in dezvoltare neuropsihica. Centrul de Terapie este situat in Santana de Mures, pe locul unde pana in 2018 era o casuta de 70 mp si dispune de un spatiu pentru activitati in exterior de 24 ari.La initiativa lui Dorin Salcudean, acesta impreuna cu Lenuta Pocan si Mona Blaga, au ... citeste toata stirea