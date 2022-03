Asociatia Yuppi in ajutorul copiilor refugiati

Asociatia Miscare de Tabara Yuppi cu sediul in Cluj-Napoca si puncte de lucru in Oradea si Targu Mures se implica in oferirea de ajutor pentru refugiatii din Ucraina. Viata lor s-a schimbat de pe o zi pe alta si sunt intr-o situatie dificila in aceste momente. Membrii asociatiei organizeaza activitati pentru grupuri de copii refugiati, cu ajutorul voluntarilor cu experienta in lucrul cu copiii bolnavi cronic de toate varstele, activitati cu jocuri in timpul carora copiii pot uita de frica si ... citeste toata stirea