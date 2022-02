Atelier de comunicare eficienta

Casa de Cultura a Studentilor "Mihai Eminescu" din Targu Mures in parteneriat cu Liga Studentilor din Targu Mures organizeaza workshop-ul "Comunicare Eficienta. Atitudine corporala. Voce. Cuvant" care isi propune sa vina in ajutorul doritorilor atat printr-un bagaj informational de specialitate, cat si prin exercitii si antrenamente prin care participantii pot deveni "buni comunicatori" nu doar atunci cand vine vorba de exprimarea in fata unui public, ci si in interactiunile umane de toate ... citeste toata stirea