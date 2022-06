Atelier de origami pentru copilul tau

Copiii au nevoie de activitati cat mai diversificate in vacanta, pentru a-si pastra mintea ocupata, dar si pentru a se bucura din plin de fiecare zi. Datorita acestui fapt, "Clubul tau de Familie", Le Le&Le Games organizeaza sambata, 2 iulie, incepand cu ora 11.00, un atelier de creat origami pentru copii."Acest atelier are ca scop exersarea indemanarii, a dexteritatii si a rabdarii. Toate materialele sunt incluse in pret, iar la final, copiii isi vor ... citeste toata stirea