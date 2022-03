Atentionare oficiala despre utilizarea iodurii de potasiu

Ministerul Sanatatii a transmis, vineri, 4 martie, ca iodura de potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, intrucat poate provoca afectiuni ale glandei tiroide.Precizarea ministerului vine in contextul discutiilor din spatiul public despre utilizarea iodurii de potasiu in cazul unui eventual incident nuclear."In caz de urgenta datorata unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de iodura de potasiu se face doar in primele ore, iar Ministerul Sanatatii organizeaza ... citeste toata stirea