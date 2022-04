AUDIO: Invatatoare din Targu Mures inregistrata calomniind elevi

O invatatoare de la Scoala Gimnaziala "Romulus Guga" din Targu Mures este acuzata ca foloseste expresii umilitoare in clasa. Edupedu.ro a publicat joi, 21 aprilie, inregistrari primite in acest sens de la un parintele unui copil din clasa a III-a de la respectiva scoala."Inregistrarile audio releva un limbaj umilitor in clasa, invatatoarea folosind expresii ca: "ce-i cu capul asta al tau, groapa de nisip", "minte ingusta!", "specimene de colegi", "unul mai batut in cap ca altul", "la scoala ... citeste toata stirea