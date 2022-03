Bani europeni pentru decontarea cheltuielilor de prevenire a COVID-19

Consilierii judeteni au aprobat, in data de 28 februarie, cu prilejul unei sedinte extraordinare de lucru, Acordul de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), in vederea decontarii cheltuielilor eligibile pentru finantarea operatiunilor de urgenta si de recuperare in urma catastrofei cauzate de COVID-19 in Romania la inceputul anului 2020.Printr-o Decizie a Comisiei Europene din data de 2 septembrie 2021, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si ... citeste toata stirea