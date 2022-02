Bastion, primul centru public pentru tratarea dependentelor

Peste 3.550 de urmaritori din 44 de tari si 45 de orase din tara, postari care au ajuns la peste 50.000 de oameni. Este vorba despre pagina oficiala de facebook CRABastion, unde Calin-Dinu Zamfirescu, inspector superior in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Mures, aduce un aport deosebit comunitatii in ceea ce priveste tratamentul si reintegrarea persoanelor cu dependente, domeniu in care s-a specializat si s-a perfectionat continuu. Este primul si singurul serviciu care ofera un program ... citeste toata stirea