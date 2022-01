BILANEs. Activitate in crestere la Complexul "Transilvania Motor Ring"

Chiar daca in decursul anului 2021 activitatea Complexului "Transilvania Motor Ring" s-a desfasurat "sub starea de alerta, instituita pentru combaterea pandemiei de COVID-19", iar evenimentele s-au organizat "cu restrictii privind spectatorii si participantii, respectand conditiile prevazute legii", numarul de evenimentelor a crescut cu 121,74%, respectiv 51 de evenimente fata de 23 evenimente care au fost in anul 2020, a anuntat Peter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures, in ... citeste toata stirea