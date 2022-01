Bilant la jandarmerie. Peste 12.000 de misiuni

Prioritatea jandarmilor a fost si este siguranta muresenilor. Anul trecut ne-au protejat in peste 12.000 de misiuni executate si sute de situatii pentru aplanarea unor conflicte. Iata evaluarea activitatii Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu- Mures, in anul 2021.Evaluarea activitatii Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu-Mures, pe anul 2021, s-a desfasurat, joi 27 ianuarie, intr-un cadru restrans, in sala de sedinte a Inspectoratului de Jandarmi Judetean ... citeste toata stirea