Bilantul fabricilor muresene de medicamente

Cele patru fabrici de preparate farmaceutice care isi desfasoara activitatea in judetul Mures si-au majorat afacerile cu 7,8%, de la 1,104 miliarde de lei in 2020 la 1,191 miliarde de lei la finalul exercitiului financiar 2021, potrivit informatiilor furnizate de www.listafirme.ro, cel mai important portal despre firmele din Romania. De asemenea, profitul cumulat al celor patru fabrici de medicamente din judetul Mures este de 33,8 milioane lei in 2021, rezultat in usor recul comparativ cu anul ...