Buget propice pentru investitii in 2022, la Targu Mures

In anul 2022 Primaria municipiului Targu Mures va avea un buget de venituri in suma de 627,8 milioane de lei si un buget de cheltuieli in cuantum de 655,9 milioane de lei. Bugetul a fost adoptat de catre Consiliul Local Targu Mures in data de 9 februarie 2022, cu prilejul unei sedinte extraordinare de lucru.Potrivit primarului municipiului Targu Mures, Soos Zoltan, bugetul anului 2022 inregistreaza "o crestere in ceea ce priveste veniturile orasului cu 20%", suma "care se regaseste deja in ... citeste toata stirea