Calendarul festivalurilor, targurilor si zilelor speciale din judetul Mures

Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in randurile de mai jos, calendarul principalelor evenimente publice (festivaluri, targuri si zile speciale) care se vor desfasura in judetul Mures in perioada viitoare, respectiv in lunile iunie, iulie si august.Miercuri, 1 iunieIncepe Festivalul Studentesc din Targu Mures (1-5 iunie)Joi, 2 iunieIncep Zilele Orasului Ludus (2-5 iunie)Festivalul Studentesc din Targu MuresVineri, 3 iunieIncepe Caravana City Food Targu Mures (3-5 iunie)Zilele ... citeste toata stirea