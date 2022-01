Campania "Suflet de copil" pentru cei nevoiasi

Membrii Asociatiei Studentilor Crestin Ortodocsi Romani, filiala Alba Iulia, au intreprins la inceputul lunii decembrie, in preajma sarbatorii Sfantului Nicolae, o actiune filantropica in localitatea Taureni, judetul Mures. In cadrul acesteia, doua familii cu multi copii si resurse materiale limitate au primit alimente, produse igienico-sanitare si articole de uz casnic, iar copiilor le-au fost oferite dulciuri, rechizite si jucarii."Timpul petrecut in preajma acestora ne-a descoperit dorinta ... citeste toata stirea