Campanie de sprijin pentru Vasile Fina din Jabenita

In urma cu cateva zile, un puternic incendiu a avut loc la una din gospodariile din localitatea Jabenita, comuna Solovastru, eveniment soldat cu numeroase pagube. In sprijinul celor afectati, Parohia Ortodoxa "Adormirea Maicii Domnului" din Jabenita, in frunte cu parintele Hadrian Horatiu Malinas, a initiat o campanie de ajutorare, beneficiar fiind Vasile Fina."In urma incendiului au ars aproximativ 120 mp: un garaj cu bunurile interioare (un autoturism, scule de tamplarie, lemn de foc si ... citeste toata stirea