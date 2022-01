Campanie pentru protejarea sanatatii mintale

Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures a demarat o campanie de informare asupra cresterii nivelului de informare in legatura cu tema sanatatii mintale si protejarea acesteia mai ales in perioada pandemiei. Scopul campaniei este in primul rand constientizarea la nivelul varstnicilor si apartinatorilor acestora, precum si a profesionistilor din domeniul medical privind problematica sanatatii mintale.Ce spun statisticileAsa cum informeaza pagina web a DSP Mures, www.aspms.ro, pandemia ... citeste toata stirea