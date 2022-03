Campanie umanitara initiata de un medic ucrainean din Targu Mures

Medicul de origine ucraineana Illia Kobliuk, care lucreaza la UPU SMURD Targu Mures, a demarat o campanie umanitara, pentru ajutorarea cu medicamente a Spitalului din Cernauti.Primaria comunei Raciu, in parteneriat cu farmacia din localitate, au raspuns apelului lansat de doctorul Illia Kobliuk, anuntand ca donatiile se fac pana in data de 12 martie."Illia Kobliuk este medic de origine ucraineana, din Cernauti mai exact, o zona in plin razboi unde ii traiesc parintii si familia. Lucreaza la ... citeste toata stirea