Cand un primar face de toate. Trei pui de barza in siguranta

Pentru a-i feri de electrocutare, in luna martie primarul comunei Sangeorgiu de Mures a izolat firele de curent electric din apropierea cuibului unei berze si a montat un suport metalic pentru cuib.Se simt bine cei 3 pui de barza din Sangeorgiu de Mures! Din fericire in acest an nu au murit electrocutati! Speram ca la sfarsitul verii sa ajunga cu bine in tarile calde, a mentionat plin de speranta pe pagina sa de facebook Sofalvi Szabolcs, primarul din Sangeorgiu de Mures.Cuibul ... citeste toata stirea