Carti oferite gratuit de Ziua Cititului

Marti, 15 februarie, un eveniment deosebit a infrumusetat centrul orasului. Zona Ceasului Floral s-a transformat intr-o biblioteca, de unde fiecare trecator si-a putut alege cartea preferata.Departe de a avea vreo conotatie politica, membrii USR filiala Mures au facut un gest admirabil. In ziua de 15 februarie, Ziua Cititului, in intervalul orar 12.00-14.00, la Ceasul Floral din centrul orasului, au oferit carti gratuit. Pentru ca lectura construieste legaturi profunde si statornice in ... citeste toata stirea