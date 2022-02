Casa de Cultura a Studentilor infiinteaza trupa de teatru

Casa de Cultura a Studentilor in parteneriat cu Liga studentilor din Targu Mures anunta infiintarea trupei de teatru studentesc "Bucuria" sub indrumarea actritei si asist. univ. drd. Catalina Mihaila la Universitatea de Arte din Targu Mures.Dincolo de spectacolele care se vor pune in scena si vor ajunge in fata publicului targumuresean, teatrul are un rol educativ si terapeutic. Astfel, prin exercitiile si antrenamentele propuse specifice pregatirii actorului profesionist, cat si prin ... citeste toata stirea