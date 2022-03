Cate pastile cu iod au ajuns la DSP Mures

La Directia de Sanatate Publica Mures au sosit 792.000 de tablete cu iod. "Asteptam metodologia Ministerului Sanatatii pentru distribuirea lor" a declarat dr. Iuliu Moldovan, director Directia de Sanatate Publica Mures.Pastilele cu iod trebuie administrate numai in cazul unei urgente. Acestea se iau doar la indicatia autoritatilor, nu in mod preventiv. "Iodul protejeaza un singur organ, tiroida", sustine Autoritatea pentru Siguranta Nucleara (ANS). Prima protectie in caz de accident nuclear ... citeste toata stirea