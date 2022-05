Cati turisti poate gazdui judetul Mures

La data de 31 iulie 2020, judetul Mures avea o capacitate de cazare turistica de 11.276 de locuri, potrivit Anuarului Statistic al judetului Mures 2021.Conform documentului intocmit de catre Directia Judeteana de Statistica Mures si publicat pe pagina web a institutiei, www.mures.insse.ro, evolutia acestui indicator de-a lungul anilor este urmatoarea: 11.096 in 2015, 11.030 in 2016, 11.491 in 2017, 11.686 in 2018, 10.801 in 2019 si 11.276 in 2020.Din cele 11. ... citeste toata stirea