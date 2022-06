CCD Mures face angajari

Casa Corpului Didactic Mures organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de profesor-metodist, functie didactica cu studii superioare. Documentatia completa a concursului este publicata pe pagina institutiei, la adresa: www.ccdmures.ro.Conditii de participare- studii universitare, cu diploma de licenta, corespunzatoare functiei didactice din invatamantul preuniversitar;- titular in invatamantul preuniversitar;- cel putin gradul didactic II in invatamant;- vechime in ... citeste toata stirea