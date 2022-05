Cele mai bune licee din Targu Mures. Trei institutii de invatamant isi disputa suprematia

In ultimii ani, dupa criteriul mediei notelor obtinute la Bacalaureat si a ratei de promovare, trei institutii de invatamant pot fi considerate cele mai bune licee din Targu Mures. Colegiul National "Alexandru Papiu Ilarian" a obtinut cele mai bune rezultate in 2021 si 2019, in timp ce Colegiul National "Unirea" a fost primul in 2020 si pe locul al doilea in ceilalti doi ani.Colegiul National "Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mures a fost deschis in 1919. A fost prima institutie de ... citeste toata stirea