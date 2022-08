Cetateni straini in situatii ilegale pe raza judetului Mures

Politistii de imigrari din Mures, in urma actiunilor intreprinse in perioada 17-20 august a.c., pe linia prevenirii si combaterii sederii si muncii ilegale a strainilor, au depistat patru cetateni straini din Mexic si Nepal care se aflau in situatii ilegale. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare prin care sunt obligati sa paraseasca Romania in termen de 15, respectiv 30 de zile.In perioada 17 - 20 august a.c., politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al ... citeste toata stirea