Cinci amenzi pentru un sofer care care nu a oprit la semnalul Politiei Targu Mures

Politisti diin cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Targu Mures au efectuat duminica, 10 aprilie, in localitate, semnal regulamentar de oprire fata de un autoturism."Conducatorul acestuia nu s-a conformat solicitarii, continuandu-si deplasarea si trecand de culoarea rosie a semaforului aflat in functiune. De asemenea, in incercarea de a scapa, a provocat un accident, rezultand doar pagube materiale. Soferul, precum si ceilalti doi pasageri din autoturism, de 19, 24 si 29 de ani, ... citeste toata stirea