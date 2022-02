Circulatie blocata de un accident in zona Berghia

Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures au fost solicitati sa intervina miercuri, 23 februarie, in jurul orei 10.32, la un accident rutier care a avut loc in Berghia."Este vorba despre o autoutilitara care a parasit partea carosabila si s-a izbit de un cap de pod. In urma evenimentului o persoana de gen masculin a ramas blocata in autoutilitara si a fost fisurata o teava de gaz. Victima a fost extrasa de catre echipajul de ... citeste toata stirea