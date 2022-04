"Cocosul de Aur", pregatit de redeschidere! Detalii despre noul business!

Omul de afaceri Cosmin Pop, detinatorul imobilului targumuresean cunoscut sub denumirea de "Cocosul de Aur", a anuntat joi, 14 aprilie, in exclusivitate pentru cotidianul Zi de Zi, ca lucrarile de renovare ale indragitului obiectiv turistic din "Orasul trandafirilor" au fost finalizate.Astfel, in urma cu cateva zile, simbolul obiectivului, celebrul "cocos de aur", a fost amplasat pe imobil, ca in celebrele zile bune de pe timpuri cand "Cocosul de Aur" era o veritabila oaza de relaxare atat ... citeste toata stirea