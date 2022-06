Cod Galben de ploaie in judetul Mures

Reprezentantii Administratiei Nationala de Meteorologie au emis o atentionare meteorologica de Cod Galben, valabila si in judetul Mures.Redam, in randurile de mai jos, comunicatul:"Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10.00 - 12 iunie, ora 22.00;Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata;Zone afectate: conform textului si hartii;In intervalul mentionat, local in sudul, centrul, estul si nord-estul tarii, ... citeste toata stirea