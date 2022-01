Comemorarea victimelor Holocaustului, la Cimitirul Evreiesc din Reghin

Elevii Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din Reghin vor avea parte astazi de o inedita si necesara lectie de istorie cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Locul ales pentru a marca aceasta zi este Cimitirul Evreiesc, prilej pentru elevi sa afle lucruri inedite despre istoria Reghinului si nu numai, dupa cum afirma Cristina Drescan, profesor de limba engleza in cadrul Liceului Teoretic "Lucian Blaga"."Cred ca fiecare dintre noi are datoria sa scoata in ... citeste toata stirea