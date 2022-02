Comuna Solovastru, alaturi de familiile refugiate din Ucraina

Primaria comunei Solovastru, in parteneriat cu Parohia Ortodoxa Solovastru, Parohia Ortodoxa Jabenita si Asociatia Civitas, a demarat o actiune de sprijin pentru familiile refugiate din Ucraina care trec prin momente grele in aceasta perioada. In acest sens, in cursul zilei de sambata, 26 februarie, sediul primariei comunei Solovastru a fost deschis pentru a primi pachete cu produse alimentare neperisabile, produse de igiena, produse pentru copii, precum si medicamente.Cu acest prilej, ... citeste toata stirea