Comunitatea Blaga, la un nou proiect pentru comunitate

Comunitatea Blaga continua seria proiectelor derulate cu si pentru comunitate, cel mai recent fiind un proiect de tip Service Learning care are in vedere realizarea unor trasee educationale, aplicarea de coduri QR informative in oras si amenajarea unui mic parc cu planse interactive."Liceul nostru s-a angajat mereu in activitati in folosul comunitatii. Astfel, nu este de mirare ca atunci cand ni s-a oferit sansa de a participa la cursul de Service Learning organizat de Fundatia Noi Orizonturi, ... citeste toata stirea